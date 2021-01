Radicali | illegittima proroga licenze bancarelle

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “La scelta dell’Amministrazione comunale dire le concessioni per lee’ giuridicamente, sbagliata, poco coraggiosa e incoerente”. Cosi’ in un comunicato Leone Barilli e Francesco Mingiardi, rispettivamente segretario e presidente diRoma. “La decisione e’perche’ lae’ contraria al diritto europeo: sul punto la Commissione europea e’ stata chiarissima, tra l’altro giusto un anno fa, nel dare riscontro ad una segnalazione diItaliani. Il diritto dell’Unione e’ sovraordinato e la pubblica amministrazione deve attuarlo disapplicando ogni norma interna contraria.” “Lae’ poi sbagliata perche’ mortifica le potenzialita’ della citta’, il ricambio generazionale e il progresso ...

daviderolando : @scannavo @fattoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Radicali illegittima

RomaDailyNews

L’arresto di Tarrio può sembrare un freno ad alcuni dei piani più radicali di mercoledì, se non fosse che i Proud Boys sono una banda decentralizzata i cui capi territoriali esercitano più potere del ...Parla Alexander Reid Ross docente alla Portland State University, autore di "Against the Fascist Creep": "Trump ha incoraggiato gli attivisti anti-lockdown a mettere in scena assalti armati di edifici ...