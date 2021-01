Quirinale, governi e presidenti eterni tormenti (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - E chi se la dimentica la faccia di Oscar Luigi Scalfaro mentre davanti a lui giurava, con un sorriso stampato, Silvio Berlusconi? Le memorie storiche della Repubblica, o anche gli studiosi o i semplici appassionati degli archivi in bianco e nero, asseriscono che poi non fosse molto diversa da quella di Antonio Segni di fronte a Moro ed al suo primo governo di centrosinistra (quello storico, in cui il centro era preponderante rispetto alla sinistra). Cossiga, quando vedeva una brutta aria, convocava i litiganti al Quirinale alle 11 di sera: faceva molto atmosfera. Se poi si arrivava alle consultazioni ufficiali approntava il buffet ed offriva un bicchierino di porto ai giornalisti, così poteva dire quel che ne pensava. Ne uscivano delle cronache molto divertenti. Napolitano, se un ministro sostitutivo di un altro non gli andava a genio, lo faceva giurare quasi in ... Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - E chi se la dimentica la faccia di Oscar Luigi Scalfaro mentre davanti a lui giurava, con un sorriso stampato, Silvio Berlusconi? Le memorie storiche della Repubblica, o anche gli studiosi o i semplici appassionati degli archivi in bianco e nero, asseriscono che poi non fosse molto diversa da quella di Antonio Segni di fronte a Moro ed al suo primo governo di centrosinistra (quello storico, in cui il centro era preponderante rispetto alla sinistra). Cossiga, quando vedeva una brutta aria, convocava i litiganti alalle 11 di sera: faceva molto atmosfera. Se poi si arrivava alle consultazioni ufficiali approntava il buffet ed offriva un bicchierino di porto ai giornalisti, così poteva dire quel che ne pensava. Ne uscivano delle cronache molto divertenti. Napolitano, se un ministro sostitutivo di un altro non gli andava a genio, lo faceva giurare quasi in ...

giorgiogaias : RT @lucarocca72: Già in passato il #Quirinale ha detto sì a governi sostenuti dai cosiddetti “responsabili”, ma stavolta sarebbe diverso, f… - lucarocca72 : Già in passato il #Quirinale ha detto sì a governi sostenuti dai cosiddetti “responsabili”, ma stavolta sarebbe div… - StellaSirio60 : @penitenziagite0 @ziopierpa @Ernesto53679046 @Pedro69280970 @Quirinale Nel 2018 abbiamo votato, come è regolare che… - giuseppezorzi : Non ho mai visto cose del genere e giuro ne ho visti governi. Se ora ci fosse stato #Cossiga al #Quirinale #Conte s… - penitenziagite0 : @ziopierpa @Ernesto53679046 @Pedro69280970 @Quirinale Appunto, se serve la stabilità facciamo le elezioni anticipat… -