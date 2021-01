Qui solo venti ricoverati | il primario del Sacco smonta chi fa allarmismo

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio Ildell'Ospedaledi Milano, Maurizio Viecca, smentisce l'ipotesi di una terza ondata. "Ora basta con gli allarmismi", dice "Non ci sono segnali di una terza ondata e bisogna smetterla con gli allarmismi". A dirlo è ildell'ospedaledi Milano, Maurizio Viecca, nel corso di un'intervista all'agenzia stampa Agi. "Al pronto soccorso dell'ospedalenon c'è nessun affollamento di pazienti Covid. Isono 20, un numero fermo da giorni, mentre nei giorni di picco se ne registravano più di 30", assicura. Nel giorno in cui la Lombardia finisce in zona rossa, e gli esperti profilano uno scenario epidemiologico da Apocalisse, ildelrompe gli indugi: "Basta allarmismi", ...