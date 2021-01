Quasi tutta Italia in zona arancione. Sicilia e Lombardia rischiano la zona rossa (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nessun dato incoraggiante in merito ai contagi. Purtroppo i risultati degli assembramenti natalizi continuano a farsi sentire, e ora Quasi tutta l’Italia rischia, nel più roseo degli scenari, la zona arancione. A poter rimanere in zona gialla, e sempre nel caso in cui non subiscano un peggioramento, sarebbero soltanto Campania, Basilicata,Sardegna, Valle d’Aosta, Toscana e Abruzzo, tutte le altre regioni invece, passano in zona arancione. Due rischiano addirittura la zona rossa, e sono Sicilia e Lombardia. Speranza, intanto, avverte a chiare lettere che: “La situazione non può essere ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nessun dato incoraggiante in merito ai contagi. Purtroppo i risultati degli assembramenti natalizi continuano a farsi sentire, e oral’rischia, nel più roseo degli scenari, la. A poter rimanere ingialla, e sempre nel caso in cui non subiscano un peggioramento, sarebbero soltanto Campania, Basilicata,Sardegna, Valle d’Aosta, Toscana e Abruzzo, tutte le altre regioni invece, passano in. Dueaddirittura la, e sono. Speranza, intanto, avverte a chiare lettere che: “La situazione non può essere ...

