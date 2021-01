Qualificazioni Mondiali 2022 | Italia-Irlanda del nord al Tardini

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Da Parma al Qatar. Inizia alil cammino dial Mondiale deldella Nazionale di Roberto Mancini. La selezione azzurra sfiderà l’dela Parma giovedì 25 marzo alle 20:45. L’impegno casalingo precederà le due trasferte contro Bulgaria e Lituania, in programma rispettivamente il 28 e il 31 marzo. L’affronterà per la decima volta nella sua storia l’del: il bilancio per gli Azzurri è di 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. SportFace.