Qualcosa Di Nuovo | l’album di inediti di Max Pezzali dopo 5 anni

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Maxè una delle persone più piacevoli con cui conversare. La curiosità gli accende sempre gli occhi. Analizza ogni cosa che accade, anche quelle che in teoria non gli interessano. Con gli 883 ha cantato la provincia, i sogni dei ragazzi e le loro passioni. Le sue canzoni sono nella storia della musica italiana. Alla fine dell’anno scorso ha pubblicato “di”, il primo suo album dia cinquedal precedente. Così mi sono collegato con lui durante una diretta WE HAVE A DREAM del martedì sera. Ecco la versione integrale di quella conversazione. Qui sotto riposto una descrizione scritta che ha fatto dell’intero suo album, canzone per canzone. In inglese c’è un’espressione che rende meravigliosamente l’idea : “the elephant in the room”, l’elefante nella stanza. ...