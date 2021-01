Qual è il problema? | Una follia Vaccino | volano gli stracci tra Cruciani e la Manfuso | rissa da Del Debbio | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Scambio di opinioni a Dritto e Rovescio. Durante il programma di Rete Quattro condotto da Paolo Delsi parla di coronavirus e. Qui, nella puntata del 14 gennaio, Giuseppesi dice a favore della libertà di scelta: "Se le persone non si vogliono vaccinare e continuano a mantenere la distanza e a indossare la mascherina non vedo dov'è il", esordisce di fronte a una Sara, che si mostra contrariata. "Non è possibile far passare dividere l'Italia in chi si vaccina e chi no, con i primi che hanno più diritti. È una". Di parere opposto la compagna del deputato del Pd Andrea Romano. "Non è vero. Ci sono categorie - spiega d'altro canto - che non possono non vaccinarsi". Ma niente,prosegue per la sua strada: ...