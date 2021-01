QAnon Shaman chiede la grazia al presidente Trump

DariusLiadon : RT @kittywithguitar: - kittywithguitar : - grayowljsv : Non so certe que il ha ulle base medic al credentia que ulle deveni malade de mangiar mangias non organic. Il es si… -

Ultime Notizie dalla rete : QAnon Shaman

Open

On this episode of CYBER, we talk about how when Twitter booted the president the social war kicked off from there.Jacob Chansley, who used a bullhorn to call for the assassination of several congresspeople, told VICE News that he “regrets nothing.” ...