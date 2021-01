Può esistere una società dopo il Covid?

Leggi su leurispes

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Le nostre abitudini sono state stravolte. Non è bastato. Ci ha turbato il senso di confusione provocato dal continuo mutamento delle regole. Rosso, arancione, giallo. Si apre, no si chiude. Anzi, si torna daccapo, e si ricomincia il giro. Allo sforzo di rispettare le regole, si è aggiunto il rebus di comprenderle, di tenere il filo, per non sgarrare anche senza volerlo. Insieme alla restrizioni, le tante cose che non possiamo fare o che dobbiamo compiere diversamente, il turbinio di modifiche ed aggiustamenti. L’attesa delle novità, l’ansia del futuro, lo sguardo allo schermo per capire come sarà il domani. La dimensione viscida e torbida della mescolanza di informazioni. Come entrare in un frullatore. E non uscirne più. Bloccati in un tempo sospeso Abbiamo chiamato “sospeso” questo tempo: è innaturale e incerto. I meccanismi, giustificati dalla necessità di lottare contro il più ...