Psg, Pochettino positivo al coronavirus

Il Psg ha comunicato che il suo tecnico, Mauricio Pochettino, è risultato positivo al coronavirus dopo il test effettuato nelle ultime ore. Il club francese ha fatto sapere che l'allenatore rispetterà il protocollo e andrà quindi subito in isolamento. Al suo posto, nella trasferta contro l'Angers, ci saranno i suoi assistenti Jesus Perez e Miguel D'Agostino. L'entraineur du @PSG inside Mauricio Pochettino est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l'isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D'Agostino assureront le relai à partir de demain à Angers. #SCOPSG — Paris Saint-Germain (@PSG inside) January 15, 2021

Il club ha comunicato che il tecnico è risultato infetto all'ultimo giro di tamponi ed è stato messo, come da protocollo in isolamento ...

Mauricio Pochettino è risultato positivo al COVID-19. L'allenatore del PSG, che ha sostituito Thomas Tuchel sulla panchina dei parigini da poche settimane, è in isolamento e non potrà guidare la squad ...

