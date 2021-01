Professione fattorino | aumentano i rider freelance a regime forfettario

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il 2020 è stato l’anno del boom del commercio elettronico in Italia, un fenomeno inarrestabile, al centro della trasformazione digitale, accelerato dalla pandemia di coronavirus ma in corso già da tempo per la diffusione di internet e dei servizi digitali. Secondo l’Osservatorio B2C del Politecnico di Milano, è prevista una crescita del 26% dell’e-commerce nel 2020, con un aumento consistente soprattutto per alcuni settori come il food&grocery, l’arredamento e l’elettronica di consumo. Uno degli ambiti più in crescita quest’anno è stato quello del delivery, con le consegne a domicilio che hanno permesso a molti ristoranti ed esercenti di resistere alle restrizioni imposte dal lockdown. In questo contesto, una figura indispensabile è diventata quella del, con un incremento considerevole delle richieste di servizi per i...