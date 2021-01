Procida capitale | stamattina la presentazione del dossier Lunedì la decisione del Ministero

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Si è tenuta in video conferenza ladeldi candidatura dell’isola diItaliana della Cultura 2022 alla commissione di esperti deldei Beni ed Attività Culturali. Nel corso della audizione, durata poco più di un’ora e diffusa in streaming sul canale Youtube del, la delegazionena (in collegamento dalla sede comunale) composta tra gli altri dal sindaco Ambrosino, dal direttore della candidatura Riitano, dalla direttrice generale Politiche culturali e Turismo della Regione Campania Rosanna Romano, dal docente Francesco Izzo direttore del dipartimento di Economia dell’Università Vanvitelli, ha illustrato i punti salienti della candidaturana il cui tema ispiratore è “La cultura non ...