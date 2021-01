Problemi al cuore per il leader di Fi: Ma sto bene (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ricoverato a Monaco per un problema cardiaco aritmologico, Silvio Berlusconi fa sapere di essere comunque «in buona salute» dopo lo spavento iniziale per il ricovero immediato deciso dal suo medico di ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ricoverato a Monaco per un problema cardiaco aritmologico, Silvio Berlusconi fa sapere di essere comunque «in buona salute» dopo lo spavento iniziale per il ricovero immediato deciso dal suo medico di ...

Gazzetta_it : Accertamenti al cuore, Silvio #Berlusconi ricoverato a Monaco - Marko_Morandi : RT @VitoGulli: ..mi auguro che i recenti problemi di cuore di SB .. non dipendano dall’aver preso atto che i suoi residui parlamentari sono… - VitoGulli : ..mi auguro che i recenti problemi di cuore di SB .. non dipendano dall’aver preso atto che i suoi residui parlamen… - PdF_Rass_Stampa : RT @LaCroceQuotid: (segue) A pag. 1 de #LaCroce quotidiano di #oggi venerdì #15gennaio 2021: 3?? #Berlusconi in #ospedale per problemi al c… - LaCroceQuotid : (segue) A pag. 1 de #LaCroce quotidiano di #oggi venerdì #15gennaio 2021: 3?? #Berlusconi in #ospedale per problemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi cuore B. ricoverato a Monaco: “Problemi al cuore, situazione delicata”. Salta udienza Ruby Ter Il Fatto Quotidiano Consiglio Comunale: insediati i nuovi consiglieri Della Campa e Zaccaria

Votata all'unanimità la mozione del consigliere Bianchi sull'opposizione della Città di Fasano all’ipotesi di creare siti di smaltimento di scorie nucleari in Puglia e Basilicata ...

Quando ho cominciato ad amarmi e ad amare, mi sono reso conto che…

Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono reso conto che il dolore e la sofferenza emotiva servivano a ricordarmi che stavo vivendo ...

Votata all'unanimità la mozione del consigliere Bianchi sull'opposizione della Città di Fasano all’ipotesi di creare siti di smaltimento di scorie nucleari in Puglia e Basilicata ...Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono reso conto che il dolore e la sofferenza emotiva servivano a ricordarmi che stavo vivendo ...