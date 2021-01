Prima di WandaVision, Paul Bettany credeva di essere stato licenziato da Marvel (Di venerdì 15 gennaio 2021) La star di WandaVision, Paul Bettany, ha rivelato che Prima che il suo ruolo nello show fosse confermato era pressoché certo che la sua avventura coi Marvel Studios fosse alle battute finali. Leggi su nospoiler (Di venerdì 15 gennaio 2021) La star di, ha rivelato cheche il suo ruolo nello show fosse confermato era pressoché certo che la sua avventura coiStudios fosse alle battute finali.

