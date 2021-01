Prada Cup, Luna Rossa sconfitta all’esordio: Ineos Uk firma la doppietta. Partenza decisiva, ma la barca italiana c’è (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luna Rossa debutta con una sconfitta nella Prada Cup. C’era tanta attesa per l’esordio dell’imbarcazione italiana nella competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il team tricolore si è dovuto arrendere al cospetto di Ineos Uk, grandissima rivelazione di questa prima giornata di regate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda): dopo aver travolto gli statunitensi di American Magic con un vantaggio di addirittura 1’20”, la barca timonata da Sir Ben Ainslie ha battuto Luna Rossa con un margine di 28” e vola in testa alla classifica generale con 2 punti. James Spithill e compagni restano al palo, con 0 punti all’attivo al pari di ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021)debutta con unanellaCup. C’era tanta attesa per l’esordio dell’imzionenella competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Il team tricolore si è dovuto arrendere al cospetto diUk, grandissima rivelazione di questa prima giornata di regate nella baia di Auckland (Nuova Zelanda): dopo aver travolto gli statunitensi di American Magic con un vantaggio di addirittura 1’20”, latimonata da Sir Ben Ainslie ha battutocon un margine di 28” e vola in testa alla classifica generale con 2 punti. James Spithill e compagni restano al palo, con 0 punti all’attivo al pari di ...

SkySport : America's Cup, al via la Prada Cup: come seguire lo spettacolo della vela su Sky Sport ? - Corriere : Coppa America, via alla Prada Cup con Luna Rossa: dove vederla e cosa c’è da sapere - ilPostSport : La Prada Cup inizia stanotte: @lunarossa esordirà nella seconda regata contro @INEOSTEAMUK - zazoomblog : Diretta Prada Cup 2021- Streaming video Rai: torna in acqua Luna Rossa! (Vela) - #Diretta #Prada #2021- #Streaming - infoitsport : Diretta Prada Cup 2021/ Streaming video Rai: torna in acqua Luna Rossa! (Vela) -