Prada Cup, Ineos Uk travolge American Magic! Dominio totale dei britannici, trionfo a sorpresa. Ora sfida a Luna Rossa

Ineos Uk ha travolto American Magic nella prima regata della Prada Cup. I britannici hanno letteralmente dominato il match race d'esordio della competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America's Cup, infliggendo addirittura 1'20" di distacco agli statunitensi. Una vera e propria batosta. Stiamo parlando di una scoppola di dimensioni notevoli per l'imbarcazione che appariva favorita alla vigilia, ma nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) tutti i pronostici sono saltati e l'imbarcazione sponsorizzata dal colosso della chimica ha fatto saltare il banco con una prestazione di rara bellezza. BRITAnnia doveva essere la più debole del lotto, stando a quanto si era visto nelle World Series, ma invece è cresciuta esponenzialmente nelle ultime settimane e oggi ha mostrato ...

