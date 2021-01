Prada Cup, Ineos illegale! Luna Rossa fa ricorso e lo vince. Outhaul non a norma, ecco cosa succede (Di venerdì 15 gennaio 2021) Luna Rossa torna in albergo con una sconfitta sul groppone all’esordio nella Prada Cup. Una battuta d’arresto difficile da digerire per l’equipaggio italiano, il quale ha ben figurato contro Ineos Uk nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) ma si è dovuto arrendere per 28 secondi. A risultare decisiva è stata la partenza, dove Ben Ainslie è stato più incisivo di James Spithill e Francesco Bruni, prendendo prontamente il lato destro del campo di regata e acquisendo un vantaggio fondamentale, risultato poi decisivo per il successo. L’imbarcazione britannica ha così infilato una grandiosa doppietta in avvio della competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Dopo aver demolito American Magic, travolgendola con addirittura 1’20” di vantaggio, BRITAnnia ha regolato anche il ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021)torna in albergo con una sconfitta sul groppone all’esordio nellaCup. Una battuta d’arresto difficile da digerire per l’equipaggio italiano, il quale ha ben figurato controUk nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) ma si è dovuto arrendere per 28 secondi. A risultare decisiva è stata la partenza, dove Ben Ainslie è stato più incisivo di James Spithill e Francesco Bruni, prendendo prontamente il lato destro del campo di regata e acquisendo un vantaggio fondamentale, risultato poi decisivo per il successo. L’imbarcazione britannica ha così infilato una grandiosa doppietta in avvio della competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Dopo aver demolito American Magic, travolgendola con addirittura 1’20” di vantaggio, BRITAnnia ha regolato anche il ...

