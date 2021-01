PRADA CUP 2021/ Video: Luna Rossa sconfitta da Ineos UK Team, gli inglesi volano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Diretta PRADA Cup 2021: streaming Video Rai, orario e vincitori delle prime prove del torneo che deciderà il contendente dei neozelandesi alla prossima America's Cup. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021) DirettaCup: streamingRai, orario e vincitori delle prime prove del torneo che deciderà il contendente dei neozelandesi alla prossima America's Cup.

SkySport : America's Cup, al via la Prada Cup: come seguire lo spettacolo della vela su Sky Sport ? - RaiDue : Sarà la Prada Cup ad aprire l'edizione 2021 della America's Cup! ? Dalle acque della Nuova Zelanda non perdere il p… - Corriere : Coppa America, Luna Rossa non brilla al debutto della Prada Cup: primo round a Ineos Uk - ilnazionaleit : Prada Cup. Ineos risorge e batte Luna Rossa. En plein britannico nella prima giornata - PressMareItalia : Ad #Auckland è iniziata la #PradaCup e, come previsto, spettacolo e colpi di scena non sono mancati -