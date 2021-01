Posso vedere il mio fidanzato? Le regole del nuovo Dpcm per i congiunti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Posso vedere il mio/la mia partner? E’ questo quello che in tanti, in questi giorni, si domandano. Il tema dei cosiddetti “congiunti”, che pensavamo di esserci buttati alle spalle, è tornato a farsi sentire con prepotenza. Proprio ieri con l’approvazione del decreto legge in vigore dal 16 gennaio 2021, in molti si sono soffermati sulla questione “spostamenti”. Sì, perché se è vero che “è consentito” a due persone non conviventi di spostarsi per andare verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, per andare a trovare amici e parenti, è altrettanto vero che questo non sembra essere possibile tra Comuni diversi nelle zone arancioni e rosse. E allora come fare se il proprio fidanzato/a si trova in un Comune diverso? Incontrare il partner rientrerà nella categoria “comprovate esigenze”? Leggi anche: Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021)il mio/la mia partner? E’ questo quello che in tanti, in questi giorni, si domandano. Il tema dei cosiddetti “”, che pensavamo di esserci buttati alle spalle, è tornato a farsi sentire con prepotenza. Proprio ieri con l’approvazione del decreto legge in vigore dal 16 gennaio 2021, in molti si sono soffermati sulla questione “spostamenti”. Sì, perché se è vero che “è consentito” a due persone non conviventi di spostarsi per andare verso una sola abitazione privata, una sola volta al giorno, per andare a trovare amici e parenti, è altrettanto vero che questo non sembra essere possibile tra Comuni diversi nelle zone arancioni e rosse. E allora come fare se il proprio/a si trova in un Comune diverso? Incontrare il partner rientrerà nella categoria “comprovate esigenze”? Leggi anche: Lazio ...

NicolaPorro : Non posso che dar voce a questa mamma alla quale auguro di poter rivedere presto sua figlia... ?? #CaroPorro… - nigritha_ : @Carlo06957381 @CinziaSpadacci2 Carlo mi ha bloccata quindi non posso vedere cosa dice la signora ?? - celestinoceles7 : RT @StarlightRevo: @carolarosato @ACCEDIALSITO @RadioSavana @MinervaMcGrani1 @piersar62 @marcomerlino19 @celestinoceles7 @lisargadata @Athe… - zazziscrivecose : Non ne posso più di vedere S/alvini con la mascherina di Borsellino, preferivo quando faceva il fan number one dell… - amatisempree_ : @e2faae8caa2f4af capisco perfettamente, e mi dispiace tantissimo per chi, come me, deve ogni mese avere l’ansia di… -

