Ponte Morandi, nuova accusa della procura: “dolo” nella mancata sostituzione dei sensori per il monitoraggio del viadotto (Di venerdì 15 gennaio 2021) C’è del “dolo” nella condotta di Autostrade che non riparò i sensori per il monitoraggio strutturale dinamico del Ponte Morandi, tranciati nel 2015 durante alcuni lavori sulla carreggiata e mai sostituiti. È la convinzione della procura di Genova che ha portato alla nuova imputazione di “rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” nei confronti di alcuni tra i 71 indagati per il disastro del 14 agosto 2018. La pena prevista dal codice penale per l’ipotesi aggravata – “se dal fatto deriva un disastro o un infortunio” – va dai tre ai dieci anni di reclusione. La contestazione dei pm Massimo Terrile e Walter Cotugno, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio, si va ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) C’è del “condotta di Autostrade che non riparò iper ilstrutturale dinamico del, tranciati nel 2015 durante alcuni lavori sulla carreggiata e mai sostituiti. È la convinzionedi Genova che ha portato allaimputazione di “rimozione od omissionesa di cautele contro infortuni sul lavoro” nei confronti di alcuni tra i 71 indagati per il disastro del 14 agosto 2018. La pena prevista dal codice penale per l’ipotesi aggravata – “se dal fatto deriva un disastro o un infortunio” – va dai tre ai dieci anni di reclusione. La contestazione dei pm Massimo Terrile e Walter Cotugno, coordinati daltore aggiunto Paolo D’Ovidio, si va ad ...

