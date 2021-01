Pochettino positivo al Coronavirus | il comunicato del PSG

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Mauricio, tecnico del Paris Saint Germain, èal: ecco ildel club francese sull’allenatore Mauricioal. A comunicarlo è lo stesso Paris Saint Germain che annuncia l’isolamento del suo tecnico prima della gara contro l’Angers. «L’allenatore del Paris Saint GermainMauricioè stato testatoal test PCR Sars-Cov2. Rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato.I suoi assistenti Jesus Perez e Miguel D’Agostino subentreranno domani ad Angers». ? L’entraineur du @PSG inside Mauricioest confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole ...

L'avventura di Pochettino al Paris Saint-Germain è cominciata ottimamente ed è culminata con la vittoria nella Supercoppa francese ...La supercoppa di Francia, vinta contro il Marsiglia mercoledì a Lens, è stato anche il primo trofeo di Mauricio Pochettino in carriera. Titolare e in un nuovo ruolo più avanzato, per Verratti invece s ...