Più di mille vaccinati tra il personale socio-assistenziale di Formula Servizi, rifiuti solo del 3,5% (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tasso di rifiuto del vaccino bassissimo nel gruppo cooperativo Formula, con le due costole 'Formula Servizi' e 'Formula Servizi alla persona': finora, infatti, è stato vaccinato il 76% del personale ... Leggi su forlitoday (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tasso di rifiuto del vaccino bassissimo nel gruppo cooperativo, con le due costole '' e 'alla persona': finora, infatti, è stato vaccinato il 76% del...

MarroneEmma : “E tu, e tu Ancora mille domande Ma non feriscono più” . Quanti pezzi di cuore all’ascolto? #pezzodicuore @AmorosoOF - reportrai3 : Più di mille salme sono accatastate nei depositi dei cimiteri di Roma. I crematori sono saturi, le bare vengono acc… - borghi_claudio : @MassimoRoncagli Ve lo dico sempre.. finchè dura avete un'arma di pressione non piccola (finché dura). Sui social v… - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: quando i gesti valgono più di mille parole PERCHÉ MICKEY SA COME FARSI AMARE DA SUO MARITO #Shameless - Annalis75327421 : RT @giuseppinacard2: @mengonimarco A voi basta uno sguardo che vale più di mille parole ??? @latarma e poi c'è la musica ???? #MengoniLaMusica… -

Ultime Notizie dalla rete : Più mille Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it