Più di 900mila vaccinati. Ma in mezza Italia reparti Covid già saturi. E’ ancora allarme su ricoveri e decessi. Misure di contenimento necessarie (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il monito degli esperti a non abbassare la guardia trova conferma sia nel report della fondazione Gimbe che sottolinea un aumento dei ricoveri, sia nei dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che evidenzia come sia tornato a salire il tasso di positività al Covid-19 10,7 per cento con 17.246 nuovi casi su 160.585 tamponi processati: mercoledì il dato era dell’8,99 per cento con 175.429 test, 522 i decessi. Dal 6 al 12 gennaio in metà delle regioni Italiane le strutture sanitarie hanno superato il limite di saturazione. “Una situazione che – spiega Nino Cartabellotta, presidente della fondazione – legata alle incertezze su durata e disponibilità dei vaccini rischia di metterci davanti a un anno di difficile convivenza con il virus, con ospedali ciclicamente al limite del collasso, continue strette ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il monito degli esperti a non abbassare la guardia trova conferma sia nel report della fondazione Gimbe che sottolinea un aumento dei, sia nei dati del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (Iss) che evidenzia come sia tornato a salire il tasso di positività al-19 10,7 per cento con 17.246 nuovi casi su 160.585 tamponi processati: mercoledì il dato era dell’8,99 per cento con 175.429 test, 522 i. Dal 6 al 12 gennaio in metà delle regionine le strutture sanitarie hanno superato il limite di saturazione. “Una situazione che – spiega Nino Cartabellotta, presidente della fondazione – legata alle incertezze su durata e disponibilità dei vaccini rischia di metterci davanti a un anno di difficile convivenza con il virus, con ospedali ciclicamente al limite del collasso, continue strette ...

