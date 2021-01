Più di 1 miliardo a fondo perduto per le imprese che esportano (Di venerdì 15 gennaio 2021) È arrivato l’ok dalla Commissione Europea all’erogazione di 1,13 miliardi di euro a fondo perduto a sostegno di fiere e imprese esportatrici italiane, duramente colpite dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica. Queste risorse, che abbiamo stanziato nel corso del 2020 e affidato in gestione a Simest, ci consentono di rispondere alle richieste di supporto ricevute sul fondo rotativo 394/81, strumento che abbiamo potenziato e messo al centro del Patto per l’Export e della nostra attività votata al sostegno della piccola e media impresa italiana che compete sui mercati globali (trovate tutto su www.export.gov.it). Ora Simest potrà evadere le moltissime richieste ricevute nel corso degli ultimi mesi e si chiuderà quindi il cerchio che abbiamo costruito con una grossa fetta di fondi agevolati accompagnati da ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 15 gennaio 2021) È arrivato l’ok dalla Commissione Europea all’erogazione di 1,13 miliardi di euro aa sostegno di fiere eesportatrici italiane, duramente colpite dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica. Queste risorse, che abbiamo stanziato nel corso del 2020 e affidato in gestione a Simest, ci consentono di rispondere alle richieste di supporto ricevute sulrotativo 394/81, strumento che abbiamo potenziato e messo al centro del Patto per l’Export e della nostra attività votata al sostegno della piccola e media impresa italiana che compete sui mercati globali (trovate tutto su www.export.gov.it). Ora Simest potrà evadere le moltissime richieste ricevute nel corso degli ultimi mesi e si chiuderà quindi il cerchio che abbiamo costruito con una grossa fetta di fondi agevolati accompagnati da ...

fattoquotidiano : Autostrade, successo per il nuovo bond da un miliardo di euro. Ormai nessuno crede più alla revoca della concessione - il_Ghisa : Più di 1 miliardo a fondo perduto per le imprese che esportano - chryduca : Più di 1 miliardo a fondo perduto per le imprese che esportano - MicPi13 : Ti riempiono i TG di MES e RF sul quale noi non possiamo discutere... troppo complessi. Ma su questo punto ... nien… - MicPi13 : Ma perché #Renzi lo ha fatto? E se fosse per questo. Domani c’era una scadenza. Mah... -

Ultime Notizie dalla rete : Più miliardo Robert Downey Jr. è l’attore più pagato di Hollywood secondo la rivista Forbes CINEblog.it