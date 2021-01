Piemonte, zona arancione da domenica: ecco i divieti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Piemonte torna zona arancione. Da domenica 17 gennaio, assieme a altre 8 regioni, non sarà più giallo e si intensificheranno i divieti e le restrizioni. A deciderlo il ministro della Salute Roberto Speranza in base all’analisi degli indici di contagio che in Piemonte è sopra la quota stabilito dal nuovo Dpcm che prevede che per restare in zona gialla sia necessario un RT sotto quota 1, mentre è attualmente a 1,07. A ciò si aggiunge che secondo il Comitato tecnico scientifico il livello di rischio del territorio è alto e quindi sono necessarie nuove restrizioni. Piemonte, la zona arancione da domenica 17 gennaio In Piemonte le nuove misure restrittive entreranno in vigore ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Iltorna. Da17 gennaio, assieme a altre 8 regioni, non sarà più giallo e si intensificheranno ie le restrizioni. A deciderlo il ministro della Salute Roberto Speranza in base all’analisi degli indici di contagio che inè sopra la quota stabilito dal nuovo Dpcm che prevede che per restare ingialla sia necessario un RT sotto quota 1, mentre è attualmente a 1,07. A ciò si aggiunge che secondo il Comitato tecnico scientifico il livello di rischio del territorio è alto e quindi sono necessarie nuove restrizioni., lada17 gennaio Inle nuove misure restrittive entreranno in vigore ...

