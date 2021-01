Piazza Bologna, assembramento vicino wine bar: otto sanzioni (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Prosegue l’attivita’ di monitoraggio dei Carabinieri di Roma in merito al rispetto della normativa vigente finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna, transitando in via Michele di Lando, hanno notato, nei pressi di una vineria, un assembramento di clienti. otto persone, trovate a stazionare a poca distanza dall’ingresso dell’esercizio, sono state identificate per il successivo invio delle sanzioni amministrative previste. Anche il proprietario dell’attivita’ – un 38enne – e’ stato sanzionato amministrativamente e il suo locale e’ stato chiuso provvisoriamente per 4 giorni anche in considerazione della recidiva inosservanza della normativa anti Covid-19. Cosi’ in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma. Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – Prosegue l’attivita’ di monitoraggio dei Carabinieri di Roma in merito al rispetto della normativa vigente finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. I Carabinieri della Stazione di Roma, transitando in via Michele di Lando, hanno notato, nei pressi di una vineria, undi clienti.persone, trovate a stazionare a poca distanza dall’ingresso dell’esercizio, sono state identificate per il successivo invio delleamministrative previste. Anche il proprietario dell’attivita’ – un 38enne – e’ stato sanzionato amministrativamente e il suo locale e’ stato chiuso provvisoriamente per 4 giorni anche in considerazione della recidiva inosservanza della normativa anti Covid-19. Cosi’ in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

