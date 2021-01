Pfizer ritarda le consegne del vaccino | ma non c’è da preoccuparsi | ecco perché

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ritardi nella produzione del. L’azienda farmaceutica americanaha avvertito che dalla prossima settimana ci sarà una diminuzione delle dosi diconsegnate in Europa. L’azienda ha spiegato che il ritardo, tra fine gennaio e inizio febbraio, è necessario per apportare migliorie ai sistemi produttivi. >> Lombardia in zona rossa, i sindaci di Lodi e Codogno: “Decisione che lascia sgomenti” Vaccinio: ritardi tra gennaio e febbraioha annunciato che il calendario delle distribuzioni delle dosi didovrà subire ritardi. A darne la notizia è stato l’Istituto norvegese di sanità pubblica, il quale ha specificato che, per il paese scandinavo, la riduzione sarà del 17,8 percento. La Norvegia – Paese extra Ue – ottiene i ...