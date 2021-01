Pfizer, calo nelle consegne delle dosi di vaccino in Europa: da cosa dipende (Di venerdì 15 gennaio 2021) Pfizer ha reso noto che, a partire dalla prossima settimana, ridurrà le consegne di vaccino anti-Covid verso l’Europa. Il motivo della decisione. Pfizer ha lanciato l’allarme: “Non ce la facciamo a rispettare gli ordini garantiti a questi ritmi”. C’è bisogno di collaborazione. L’appello è rivolto alle altre case farmaceutiche, già all’opera per garantire altri ritrovati L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 15 gennaio 2021)ha reso noto che, a partire dalla prossima settimana, ridurrà ledianti-Covid verso l’. Il motivo della decisione.ha lanciato l’allarme: “Non ce la facciamo a rispettare gli ordini garantiti a questi ritmi”. C’è bisogno di collaborazione. L’appello è rivolto alle altre case farmaceutiche, già all’opera per garantire altri ritrovati L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TgLa7 : Il laboratorio americano della #Pfizer ha avvertito che dalla prossima settimana ci sarà un calo nelle consegne di… - alfio_777 : Il laboratorio USA della Pfizer ha avvertito che 'dalla prossima settimana' ci sarà un calo nelle consegne di… - Oldwheels01 : RT @gianlucac1: Il calo delle consegne Pfizer durera' circa 5 settimane. It appears Inizio di Marzo dovrebbe risalire e portarsi a 2bn dos… - Blitiri1 : RT @GiovaQuez: Pfizer ha avvertito che “dalla prossima settimana” ci sarà un calo nelle consegne di vaccini in Europa, in attesa di miglior… - AlviseContarini : RT @gianlucac1: Il calo delle consegne Pfizer durera' circa 5 settimane. It appears Inizio di Marzo dovrebbe risalire e portarsi a 2bn dos… -