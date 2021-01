Petrolio di Stato e smartphone Le ultime strette di Trump contro le aziende cinesi

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Si allunga la lista nera di Donald. L’amministrazione uscente ha imposto nuove restrizionialcunee ha dato poteri al governo federale per mettere un freno all’importazione di tecnologia dal Paese. Il gigante petrolifero China National Offshore Oil Corporation e il colosso dei telefonini Xiaomi (che a novembre ha sorpassato Apple diventando il terzo produttore al mondo per unità venduto) sono stati aggiunti alle blacklist di Washington, che ha affidato al dipartimento del Commercio maggiori poteri alla luce di preoccupazioni di sicurezza nazionale. LEGiovedì mattina il dipartimento del Commercio ha inserito la Cnooc nella sua entity list, il che significa che i gruppi statunitensi non saranno in grado di esportare prodotti o tecnologia all’azienda in assenza di una ...