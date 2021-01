PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI SCOMPARSI/ Bolzano, il figlio: "Sono stremato" (Di venerdì 15 gennaio 2021) PETER NEUMAIR e LAURA PERSELLI sembrano spariti nel nulla: i loro telefoni per l'ultima volta Sono stati localizzati per l'ultima volta a due chilometri da casa Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 15 gennaio 2021)sembrano spariti nel nulla: i loro telefoni per l'ultima voltastati localizzati per l'ultima volta a due chilometri da casa

SaltoBz : Laura Perselli e Peter Neumair, spariti la sera del 4 gennaio 2021 – il figlio Benno parla a @chilhavistorai3: 'Io,… - infoitinterno : PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI SCOMPARSI DA BOLZANO/ Decisive immagini telecamere? - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Per trovare i #coniugi #Perselli-#Neumair #scomparsi a #Bolzano da oltre una settimana, stamane oltre 30 volontari impegn… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Per trovare i #coniugi #Perselli-#Neumair #scomparsi a #Bolzano da oltre una settimana, stamane oltre 30 volontari impegn… - TgrAltoAdige : Per trovare i #coniugi #Perselli-#Neumair #scomparsi a #Bolzano da oltre una settimana, stamane oltre 30 volontari… -

Ultime Notizie dalla rete : PETER NEUMAIR Peter Neumair e Laura Perselli scomparsi da Bolzano/ Figlio ultimo a vederli Il Sussidiario.net PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI SCOMPARSI DA BOLZANO/ Decisive immagini telecamere?

(aggiornamento di Alessandro Nidi). PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI SCOMPARSI DA BOLZANO. Si infittisce il mistero della scomparsa da Bolzano dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, 63 e 68 anni d’ ...

Coppia scomparsa a Bolzano, il figlio: 'Non so davvero più cosa pensare'

Peter Neumair e la moglie Laura Perselli hanno fatto perdere le loro tracce lunedì 4 gennaio, il figlio: 'Si stanno esaurendo tutte le opzioni'.

(aggiornamento di Alessandro Nidi). PETER NEUMAIR E LAURA PERSELLI SCOMPARSI DA BOLZANO. Si infittisce il mistero della scomparsa da Bolzano dei coniugi Peter Neumair e Laura Perselli, 63 e 68 anni d’ ...Peter Neumair e la moglie Laura Perselli hanno fatto perdere le loro tracce lunedì 4 gennaio, il figlio: 'Si stanno esaurendo tutte le opzioni'.