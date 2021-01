Perché Massimo Boldi e Christian De Sica hanno litigato? Cosa è successo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Perché Massimo Boldi e Christian De Sica hanno litigato ? Dopo 13 anni di separazione, nel 2018 i due attori sono tornati a lavorare insieme per il film (diretto da Christian De Sica) “Amici come prima“, in onda stasera (15 gennaio 2021) alle ore 21,20 in chiaro su Canale 5. Ma Cosa li ha allontanati? Qualche anno fa, interpellati sul “litigio”, i due attori hanno smentito di aver bisticciato: “La verità è che io sono rimasto con il produttore con il quale ho lavorato per trent’anni anni e lui è passato ad un’altra società Perché voleva produrre i suoi film da solo – ha detto De Sica ospite a Verissimo -. Questa è la vera ragione della separazione, non abbiamo ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021)De? Dopo 13 anni di separazione, nel 2018 i due attori sono tornati a lavorare insieme per il film (diretto daDe) “Amici come prima“, in onda stasera (15 gennaio 2021) alle ore 21,20 in chiaro su Canale 5. Mali ha allontanati? Qualche anno fa, interpellati sul “litigio”, i due attorismentito di aver bisticciato: “La verità è che io sono rimasto con il produttore con il quale ho lavorato per trent’anni anni e lui è passato ad un’altra societàvoleva produrre i suoi film da solo – ha detto Deospite a Verissimo -. Questa è la vera ragione della separazione, non abbiamo ...

