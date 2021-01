Perché le persone violano le regole anti-Covid? "È riluttanza all'obbedienza di gregge" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Crescono la riluttanza e la sfiducia, aumenta la fatica ad adattarsi alle norme e alla nuova normalità generata dalla pandemia di Covid-19. Nel Regno Unito lo hanno battezzato “effetto Cummings”, dal nome dell’ex super-consulente di Boris Johnson accusato di aver violato il lockdown nel marzo 2020, in piena emergenza sanitaria, esponendo a rischio contagio i suoi anziani genitori. Secondo questa teoria, la progressiva perdita di fiducia nel governo e nelle istituzioni conduce le persone a violare le regole. Secondo Patricia Riddell, professoressa di neuroscienze applicate alla Reading University interpellata dal Guardian, “il già difficile compito del governo di persuaderci, in quanto animali sociali, a fare qualcosa che non vogliamo fare è stato gravemente minato da costanti ‘inversioni a U’, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Crescono lae la sfiducia, aumenta la fatica ad adattarsi alle norme e alla nuova normalità generata dalla pandemia di-19. Nel Regno Unito lo hanno battezzato “effetto Cummings”, dal nome dell’ex super-consulente di Boris Johnson accusato di aver violato il lockdown nel marzo 2020, in piena emergenza sanitaria, esponendo a rischio contagio i suoi anziani genitori. Secondo questa teoria, la progressiva perdita di fiducia nel governo e nelle istituzioni conduce lea violare le. Secondo Patricia Riddell, professoressa di neuroscienze applicate alla Reading University interpellata dal Guardian, “il già difficile compito del governo di persuaderci, in quanto animali sociali, a fare qualcosa che non vogliamo fare è stato gravemente minato da cost‘inversioni a U’, ...

