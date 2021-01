"Per me è un idolo. Chi odia Greta Thunberg...": la 'dittatura del pensiero', fino a dove si spinge Giulia Innocenzi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da sempre super-ambientalista, torna a farsi vedere Giulia Innocenzi, la fu santorina un poco sparita dai radar e accasatasi a Le Iene. La Innocenzi si palesa da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, dove si torna a parlare proprio di ambiente. Di Greta Thunberg, per la precisione, la baby-paladina green che, parimenti, con la complicità della pandemia, è un poco scomparsa dai radar. E per la svedesina, la Innocenzi ha parole di encomio: "Greta Thunberg per me è un idolo", spiega. E fin qui, tutto bene. Dunque, Giulia Innocenzi aggiunge che "le persone che la odiano dovrebbero essere semplicemente grate". E, sinceramente, non si capisce perché si debba essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Da sempre super-ambientalista, torna a farsi vedere, la fu santorina un poco sparita dai radar e accasatasi a Le Iene. Lasi palesa da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7,si torna a parlare proprio di ambiente. Di, per la precisione, la baby-paladina green che, parimenti, con la complicità della pandemia, è un poco scomparsa dai radar. E per la svedesina, laha parole di encomio: "per me è un", spiega. E fin qui, tutto bene. Dunque,aggiunge che "le persone che lano dovrebbero essere semplicemente grate". E, sinceramente, non si capisce perché si debba essere ...

La7tv : #piazzapulita Giulia Innocenzi: 'Greta Thunberg per me è un idolo. Le persone che la odiano dovrebbero essere sempl… - triglione72 : Una coppa Italia giocata dalle big con molti ragazzi, pesante per chi fa le coppe europee e magari ha dei recuperi… - voglioamarmi : Vi ricordo come #CanYaman amava il suo fandom e le sue fan italiane ,eppure ha voluto tagliare il cordone. Immagin… - hiitswii : @robbyfois @crilinidagato @_Alessio_88 @NicoSavi su questo concordo,molti infatti insultano gli altri per fare risa… - OrioliPaolo : @capricorne_o Vero ?? Si sarà ispirata per il taglio di capelli, magari è il suo idolo -

Ultime Notizie dalla rete : Per idolo Piazzapulita, l'intervista a Giulia Innocenzi: "Greta Thunberg per me è un idolo" La7 Piazza Vittorio, i residenti inviano una diffida legale al Campidoglio

«Ripristinare la decenza: 30 giorni per dare soluzioni» intimano gli abitanti dell’Esquilino, allegando un report su quanto avviene nel rione e nei pressi della storica piazza con i giardini presi d’a ...

Avvocati “vittime” per garantire la giustizia

Un articolo per ricordare la giornata internazionale degli avvocati in pericolo per commemorare le vittime di persecuzioni.

«Ripristinare la decenza: 30 giorni per dare soluzioni» intimano gli abitanti dell’Esquilino, allegando un report su quanto avviene nel rione e nei pressi della storica piazza con i giardini presi d’a ...Un articolo per ricordare la giornata internazionale degli avvocati in pericolo per commemorare le vittime di persecuzioni.