Per il compleanno di Giulia De Lellis il fidanzato ha usato tutto il romanticismo (Foto) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per festeggiare il compleanno di Giulia De Lellis il suo fidanzato ha organizzato tutto già da ieri sera ma ancora prima aveva stuzzicato la curiosità della influencer (Foto). Oggi Giulia De Lellis compie 25 anni, un compleanno speciale ma anche diverso da come l'aveva immaginato. Niente feste con più persone, niente ristorante ma Carlo Gussalli Beretta l'ha resa felice. Un compleanno intimo, romantico ma è solo l'inizio. Quella scatola rosa con il piccolo martello messa lì per aumentare l'entusiasmo, Giulia ha dovuto attendere ieri sera prima di scoprire che dentro c'era tutta la dolcezza del suo fidanzato. Dentro tanti dolcetti e le loro Foto più belle, in più le ...

Ultime Notizie dalla rete : Per compleanno Tutte le foto della cena super lusso per il compleanno di Giulia De Lellis (con dedica del fidanzato) Today.it Bari, LDL: "Fiducia in gruppo, squadra c'è ed è forte. Primato stressante"

Luigi De Laurentiis, presidente del Bari, è intervenuto quest'oggi sulle frequenze di RadioBari tra compleanno del club biancorosso, mercato e rielezione del presidente ...

Regeni: oggi Giulio avrebbe compiuto 33 anni

Oggi Giulio Regeni avrebbe compiuto 33 anni. Tra i messaggi che ricordano il compleanno del ricercatore friulano ucciso in Egitto, c'è il tweet di 'Verità per Giulio'. "Chissà quanti ponti avresti cos ...

