Peperoni arrosto in forno

I Peperoni arrosto sono un contorno delizioso, leggero e soprattutto molto estivo. Questa ricetta eviterà di farli sulla piastra rovente, ma avrete dei Peperoni arrosto dopo qualche semplice passaggio. Vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 2 Peperoni rossi grandi 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva 1 spicchietto d'aglio 2 foglie di basilico Sale fino q.b. Peperoncino piccante (facoltativo) Per prima cosa lavate e asciugate bene i Peperoni, preriscaldate il forno a 200° per circa 15 minuti, poi mettete i Peperoni su una teglia e lasciate cuocere per almeno 30 minuti. Durante la cottura girate i Peperoni almeno tre volte. Quando saranno pronti, toglieteli dal ...

