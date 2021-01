Pedopornografia: arrestato ufficiale della Guardia di Finanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nei suoi computer custodiva migliaia di filmati e foto pedopornografici con adolescenti e bambini. Un archivio che avrebbe alimentato costantemente scambiando in rete il materiale con altre persone. Ed... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nei suoi computer custodiva migliaia di filmati e foto pedopornografici con adolescenti e bambini. Un archivio che avrebbe alimentato costantemente scambiando in rete il materiale con altre persone. Ed...

