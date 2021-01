Pd tra renziani e M5s a Roma, che ‘rimbalzo’ su Bologna (Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNA – La crisi di governo a Roma avrà effetti a Bologna nella partita, sponda centrosinistra, delle prossime elezioni comunali? I pontieri renziani hanno già trovato sponde nel Pd per evitare che la fragorosa crisi romana isoli pesantemente Italia viva nella partita del prossimo sindaco di Bologna. Italia viva “ha visto negli ultimi due mesi a Bologna un sorprendente incremento degli iscritti” e “sarebbe un errore far ricadere le questioni nazionali sulle realtà locali”, ha avvisato la renzianissima sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti. Il deputato Pd Andrea De Maria, uno dei nomi che resta in ballo nel Pd diviso sulla scelta del suo candidato sindaco, ha raccolto: “Molto importanti le dichiarazioni di unità di Isabella Conti per il percorso per le prossime elezioni comunali, credo si debba continuare a perseguire, in un livello istituzionale diverso da quello del Governo nazionale, il dialogo con tutte le forze del centrosinistra. Per una coalizione larga, aperta al civismo, da costruire nella chiarezza delle priorità programmatiche”. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNA – La crisi di governo a Roma avrà effetti a Bologna nella partita, sponda centrosinistra, delle prossime elezioni comunali? I pontieri renziani hanno già trovato sponde nel Pd per evitare che la fragorosa crisi romana isoli pesantemente Italia viva nella partita del prossimo sindaco di Bologna. Italia viva “ha visto negli ultimi due mesi a Bologna un sorprendente incremento degli iscritti” e “sarebbe un errore far ricadere le questioni nazionali sulle realtà locali”, ha avvisato la renzianissima sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti. Il deputato Pd Andrea De Maria, uno dei nomi che resta in ballo nel Pd diviso sulla scelta del suo candidato sindaco, ha raccolto: “Molto importanti le dichiarazioni di unità di Isabella Conti per il percorso per le prossime elezioni comunali, credo si debba continuare a perseguire, in un livello istituzionale diverso da quello del Governo nazionale, il dialogo con tutte le forze del centrosinistra. Per una coalizione larga, aperta al civismo, da costruire nella chiarezza delle priorità programmatiche”.

