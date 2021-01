Patente Ue per i vaccinati. La von der Leyen apre a certificato per viaggiare liberamente (Di venerdì 15 gennaio 2021) Bruxelles, 15 gen – Arriva la Patente Ue per i vaccinati: Ursula von der Leyen sta pensando a un certificato anti-coronavirus per viaggiare liberamente. La presidente della Commissione Ue infatti ha accolto con favore l’iniziativa del governo greco di permettere alle persone vaccinate di circolare senza restrizioni nella Ue. E proprio per questo ha chiesto un certificato di vaccinazione reciprocamente riconosciuto nei Paesi Ue. La corsa alla vaccinazione negli Stati membri a maggior ragione potrebbe accelerare ulteriormente. La von der Leyen accoglie l’idea di una Patente Ue per i vaccinati contro il coronavirus Una “Patente” Ue “è un requisito medico che dimostra che ti sei vaccinato“, ha dichiarato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Bruxelles, 15 gen – Arriva laUe per i: Ursula von dersta pensando a unanti-coronavirus per. La presidente della Commissione Ue infatti ha accolto con favore l’iniziativa del governo greco di permettere alle persone vaccinate di circolare senza restrizioni nella Ue. E proprio per questo ha chiesto undi vaccinazione reciprocamente riconosciuto nei Paesi Ue. La corsa alla vaccinazione negli Stati membri a maggior ragione potrebbe accelerare ulteriormente. La von deraccoglie l’idea di unaUe per icontro il coronavirus Una “” Ue “è un requisito medico che dimostra che ti sei vaccinato“, ha dichiarato ...

quinta : La digitalizzazione avanza! Mia figlia deve fissare la data per l'esame di teoria della patente Adesso c'è un'app… - IlPrimatoN : La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen accoglie con favore la proposta della Grecia di una patente… - caramelmilk00_ : Chi è che dopo il lavoro deve correre a prendere il treno per Milano perché ha scordato la patente li e ha guidato… - vivere_sardegna : Viaggi, Von der Leyen apre alla patente Ue per vaccinati - imantartide : Ringrazio mia mamma per avermi praticamente costretto a fare la patente appena compiuti i 18 anni altrimenti se fos… -

Ultime Notizie dalla rete : Patente per Von der Leyen apre alla patente Ue per vaccinati AGI - Agenzia Italia Frosinone / “Guida senza patente”, denunciato un 25enne di San Giorgio a Liri

FROSINONE – Nella stessa giornata, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di San Giorgio a Liri, già censito per reati contro la persona, ...

Il lockdown fa crollare i morti sulla strada: nel 2020 oltre il 70% di vittime in meno nel Ravennate

Secondo i dati provvisori forniti dall'Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale, i morti per incidente stradale sarebbero scesi a 12 nell'ultimo anno, contro i 42 del 2019 ...

FROSINONE – Nella stessa giornata, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Pontecorvo hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di San Giorgio a Liri, già censito per reati contro la persona, ...Secondo i dati provvisori forniti dall'Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale, i morti per incidente stradale sarebbero scesi a 12 nell'ultimo anno, contro i 42 del 2019 ...