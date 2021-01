Palestra aperta nonostante il Covid | clienti nascosti nel deposito al buio per evitare i controlli

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Catania.le restrizioni, arriva la Polizia e scoprein uno sgabuzzino peril controllo. Erano intenti ad allenarsi senza mascherina in sala pesi con due istruttori, ma quando gli agenti del commissariato hanno fatto irruzione, insospettiti da un via vai di gente, è scattato un fuggi fuggi generale.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

E proprio lì dentro, ancora sudati ed in abbigliamento ginnico, al buio ed in rigoroso silenzio, si erano nascosti i clienti della palestra, nella speranza di non essere scoperti dalla polizia. Una pa ...Nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio. Ecco le nuove misure su spostamenti, bar, palestre e piscine nel testo ufficiale approvato dal premier Conte.