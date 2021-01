"Outside the Wire": tipico esempio di "wannabe cinema" alla Netflix - (Di venerdì 15 gennaio 2021) Serena Nannelli Un pilota di droni e un soldato androide devono salvare il mondo da una minaccia nucleare. Azione, fantascienza militare e dilemmi filosofici si alternano alla rinfusa in un film dimenticabile Questa settimana la nuova uscita targata Netflix Original è Outside the Wire, film di cui non stupisce sia passata abbastanza in sordina la data d’uscita (ossia oggi). Se non fosse per la presenza di Anthony Mackie, celebre in quanto interprete di Falcon nella saga degli Avengers, infatti, e per la mancanza in questi giorni di altre proposte inedite significative, quest’opera fanta-bellica piuttosto approssimativa passerebbe sotto silenzio.Il regista, lo svedese Mikael Håfström (“1408”, “Escape Plan”), punta su un incipit ad alto tasso d’adrenalina in cui si è nel bel mezzo di uno scontro militare. ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Serena Nannelli Un pilota di droni e un soldato androide devono salvare il mondo da una minaccia nucleare. Azione, fantascienza militare e dilemmi filosofici si alternanorinfusa in un film dimenticabile Questa settimana la nuova uscita targataOriginal èthe, film di cui non stupisce sia passata abbastanza in sordina la data d’uscita (ossia oggi). Se non fosse per la presenza di Anthony Mackie, celebre in quanto interprete di Falcon nella saga degli Avengers, infatti, e per la mancanza in questi giorni di altre proposte inedite significative, quest’opera fanta-bellica piuttosto approssimativa passerebbe sotto silenzio.Il regista, lo svedese Mikael Håfström (“1408”, “Escape Plan”), punta su un incipit ad alto tasso d’adrenalina in cui si è nel bel mezzo di uno scontro militare. ...

