Ostia | nascondeva la droga sotto il sedile dell’auto | arrestato 21enne

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri di Ostia hanno arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, a Vitinia, i Carabinieri hanno fermato per un controllo una vettura che stava transitando nel centro abitato. L'autista, un 21enne pregiudicato, è parso inspiegabilmente agitato e nervoso, tanto da indurre i militari ad approfondire gli accertamenti. L'attività ha consentito di individuare, nascoste sotto un sedile dell'auto, alcune dosi di hashish e marijuana. Leggi anche: Cosa Nostra, l'amico di Toto Riina Jr e gli affari nella Capitale: scattano 11 misure cautelari La successiva perquisizione, estesa all'abitazione del pusher, ha portato al sequestro di oltre 10 grammi delle medesime

