One Night In Miami, il debutto alla regia di Regina King su Prime Video (Di venerdì 15 gennaio 2021) Presentato in anteprima fuori concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia nel settembre scorso, arriva oggi direttamente su Prime Video One Night In Miami, primo lungometraggio da regista, dopo aver diretto qualche episodio di serie tv, dell’attrice premio Oscar Regina King (per una curiosa coincidenza, il film esce nel giorno del suo 50esimo compleanno). Il film origina da una pièce teatrale firmata da Kemp Powers (autore anche dello script dell’ultimo Pixar movie, Soul), che ne ha curato anche la sceneggiatura, immaginando che il 25 febbraio 1964, appena divenuto campione mondiale dei pesi massimi sconfiggendo Sonny Liston alla Convention Hall di Miami, il 22enne Cassius Clay (Eli Goree) festeggi insieme a tre amici speciali nella camera di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Presentato in anteprima fuori concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia nel settembre scorso, arriva oggi direttamente suOneIn, primo lungometraggio da regista, dopo aver diretto qualche episodio di serie tv, dell’attrice premio Oscar(per una curiosa coincidenza, il film esce nel giorno del suo 50esimo compleanno). Il film origina da una pièce teatrale firmata da Kemp Powers (autore anche dello script dell’ultimo Pixar movie, Soul), che ne ha curato anche la sceneggiatura, immaginando che il 25 febbraio 1964, appena divenuto campione mondiale dei pesi massimi sconfiggendo Sonny ListonConvention Hall di, il 22enne Cassius Clay (Eli Goree) festeggi insieme a tre amici speciali nella camera di ...

bandofbroters : ONE NIGHT IN MIAMI SAIU PERAI - myshieldluke : Raga era sideways la ff in cui Blaine dava la sua giacca di pelle a Kurt? O forse one more night? Boh comunque qu… - KattInForma : Lo streaming della settimana: “The Undoing. Le verità non dette”, “One Night in Miami…”, “Made in Italy” e “Bridger… - zecamaroto : One Night In Miami finalmente chegou no Amazon Prime - HGoldenHour : nel 2021 Up all night compie 10 anni e la carriera da solisiti degli One Direction è diventata più lunga di quella della band -