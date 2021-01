One Night in Miami è il film giusto per capire il Black Lives Matter (Di venerdì 15 gennaio 2021) Come e perché One Night in Miami, il film di Regina King, è una grande occasione per capire il dramma della comunità afroamericana. Regina King con One Night in Miami ci ha regalato un film di grande intensità e attualità, connesso in modo profondo all'America dei nostri giorni, non meno divisa e belligerante di quanto lo fosse in quei primi anni '60. Le lotte per i Diritti Civili, contro la segregazione ed il razzismo, avevano avuto come conseguenza l'inasprirsi della conflittualità sociale. Kemp Powers, autore della pièce teatrale originale, colloca in quella sera del 25 febbraio 1964, quattro tra i più grandi afroamericani di ogni tempo: Cassius Clay, Jim Brown, Sam Cooke e Malcolm X. Clay ha da poche ore battuto contro ogni … Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Come e perché Onein, ildi Regina King, è una grande occasione peril dramma della comunità afroamericana. Regina King con Oneinci ha regalato undi grande intensità e attualità, connesso in modo profondo all'America dei nostri giorni, non meno divisa e belligerante di quanto lo fosse in quei primi anni '60. Le lotte per i Diritti Civili, contro la segregazione ed il razzismo, avevano avuto come conseguenza l'inasprirsi della conflittualità sociale. Kemp Powers, autore della pièce teatrale originale, colloca in quella sera del 25 febbraio 1964, quattro tra i più grandi afroamericani di ogni tempo: Cassius Clay, Jim Brown, Sam Cooke e Malcolm X. Clay ha da poche ore battuto contro ogni …

