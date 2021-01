Olanda, si è dimesso il governo di Mark Rutte. I ‘frugali’ lasciano dopo lo scandalo sul bonus figlio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governo olandese guidato dal liberale Mark Rutte non è sopravvissuto allo scandalo esploso nei Paesi Bassi sulle false accuse mosse dal fisco a circa 20mila famiglie che hanno beneficiato del bonus figlio. dopo l’incontro mattutino tra i quattro partiti che formavano l’ormai ex maggioranza, l’esecutivo ha deciso di dimettersi in vista anche delle elezioni del prossimo 17 marzo. Sarà il primo ministro Rutte, il volto alla guida del gruppo di Stati cosiddetti ‘frugali’ che per mesi hanno tentato di limitare lo stanziamento di fondi del Recovery Fund per i Paesi Ue più colpiti dalla pandemia di coronavirus, che in giornata dovrà così presentare le dimissioni al re Guglielmo Alessandro. Un epilogo, questo, che ieri sembrava oramai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilolandese guidato dal liberalenon è sopravvissuto alloesploso nei Paesi Bassi sulle false accuse mosse dal fisco a circa 20mila famiglie che hanno beneficiato dell’incontro mattutino tra i quattro partiti che formavano l’ormai ex maggioranza, l’esecutivo ha deciso di dimettersi in vista anche delle elezioni del prossimo 17 marzo. Sarà il primo ministro, il volto alla guida del gruppo di Stati cosiddettiche per mesi hanno tentato di limitare lo stanziamento di fondi del Recovery Fund per i Paesi Ue più colpiti dalla pandemia di coronavirus, che in giornata dovrà così presentare le dimissioni al re Guglielmo Alessandro. Un epilogo, questo, che ieri sembrava oramai ...

