Olanda | si dimette il governo Rutte | travolto dallo scandalo sui bonus figli

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilolandese del premier Marksi è dimesso sull’onda dellosui, a causa del quale 20mila famiglie sono state accusate ingiustamente di frode. Le dimissioni della coalizione formata da quattro partiti erano attese, dopo che ieri si era già dimesso il leader del Partito laburista Lodewijk Asscher, ministro per gli Affari sociali all’epoca dei fatti (2012-2017), quando migliaia di famiglie furono costrette a restituire i sussidi ottenuti, dopo essere stati accusati ingiustamente di averli ottenuti in modo illegittimo. Tra il 2003 e il 2019 almeno, migliaia di genitori sono stati accusati a torto dalle autorità del Paese di aver richiesto questi assegni in modo fraudolento; molti di loro sono stati costretti a restituire senza motivo importanti somme di denaro andando in ...