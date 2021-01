Olanda | si dimette il governo del “frugale” Rutte | travolto dallo scandalo sul bonus infanzia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen – Insi è dimesso ilguidato da Mark. A renderlo noto è il quotidiano Volkskrant, secondo cui il premier olandese presenterà le dimissioni al Re. Non si tratta propriamente di un fulmine a ciel sereno, perché la caduta dell’esecutivo era già stata annunciata in settimana quando alcuni partiti che compongono la maggioranza di centrodestra avevano lasciato intendere che lolegato ai sussidi per l’avrebbe compromesso la tenuta del. Il terremoto politico non ha tardato ad arrivare, conseguenza inevitabile soprattutto in seguito alle dimissioni presentate ieri da Lodewijk Asscher, leader del Partito laburista (PvdA) all’opposizione., losul...