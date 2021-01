Olanda | si dimette il governo del “frugale” Rutte Travolti dallo scandalo

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ve lo ricordate il premier olandese? Quello che ci faceva la morale. Quello che ci faceva i conti in tasca. Il “” per intenderci. Che voleva decidere come e quanto avremmo dovuto spender e che ricattava l’Italia col favore di Bruxelles. Bene, si è dimesso, e con lui tutto ild’, travolto da unovergognoso. Si tratta di false accuse mosse dal fisco a circa 20mila famiglie che hanno beneficiato del bonus figlio. Dopo l’incontro mattutino tra i quattro partiti che formavano l’ormai ex maggioranza, l’esecutivo ha deciso dirsi. Il primo ministro, il volto alla guida del gruppo di Stati cosiddetti ‘frugali’ che per mesi hanno tentato di limitare lo stanziamento di fondi del Recovery Fund per i Paesi Ue più colpiti dalla ...