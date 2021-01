Olanda, governo Rutte si dimette per scandalo nazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Olanda, terremoto politico in politica: si è dimesso l’intero governo Mark Rutte a margine di uno scandalo nazionale. Ecco cosa sta succedendo nel paese in vista delle elezioni di marzo. Mentre in Italia c’è lo spettro di una crisi di governo innescata da Matteo Renzi, in Olanda si registra invece un vero e proprio terremoto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 gennaio 2021), terremoto politico in politica: si è dimesso l’interoMarka margine di uno. Ecco cosa sta succedendo nel paese in vista delle elezioni di marzo. Mentre in Italia c’è lo spettro di una crisi diinnescata da Matteo Renzi, insi registra invece un vero e proprio terremoto L'articolo proviene da Inews.it.

