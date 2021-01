Oggi nuovo Dpcm: Italia quasi tutta arancione. Ma Toscana gialla. Che cosa si può fare (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un altro Dpcm ricco di divieti: sarà varato Oggi, 15 gennaio, e prevede quasi tutta Italia in zona arancione e il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le prime zone rosse del 2021. La Toscana resterà gialla Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un altroricco di divieti: sarà varato, 15 gennaio, e prevedein zonae il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio, con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le prime zone rosse del 2021. Laresterà

Ultime Notizie dalla rete : Oggi nuovo Coronavirus, le ultime notizie sul Covid, nuovo dpcm, oggi le decisioni: 12 regioni rischiano di cambiare colore Fanpage.it Dawson’s Creek da oggi su Netflix: La serie cult che ha raccontato l’omosessualità adolescenziale in tv

Tutti gli episodi di Dawson's Creek sono disponibili su Netflix e nel catalogo italiano. Ecco perchè a più di venti anni dal primo episodio, la serie tv di Kevin Williamson è un cult indiscusso.

Felipe Melo, nuove accuse a Chiellini: "Si fa sempre male, non ha etica"

Felipe Melo, ex centrocampista brasiliano di Juventus ed Inter, torna ad accusare Giorgio Chiellini, capitano bianconero e suo ex compagno alla Juve, nel corso di un'intervista rilasciata ...

