Nuovo Salario, strade al buio da 20 giorni: rischio incidenti e investimenti

strade completamente al buio da circa una venti giorni nel quartiere Nuovo Salario, nel III Municipio. La particolarità è che le luci pubbliche risultano spente a giorni alterni. Sono diverse le strade con i lampioni spenti nel quartiere, come via Mmonte Cervialto, piazza Vimercati e via Giuseppe Prina. Questo crea pericolo per i pedoni, soprattutto per gli attraversamenti, resi difficoltosi proprio per la poca visibilità. La mancanza di illuminazione alza anche le probabilità di incidenti automobilistici, già abbastanza frequenti in zona. Ma non solo: i recenti fatti di cronaca, con i numerosi scippi nel III Municipio, hanno reso i cittadini del quartiere meno tranquilli e la mancanza di illuminazione acuisce questa sensazione. Il problema è stato ...

